Sucesos - 18/10/25 - 03:16 PM

Aprehenden en La Chorrera a un sujeto requerido por robo agravado

El ciudadano de 18 años que presentaba una orden de conducción pendiente.

 

Por: Redacción/Crítica -

Mediante operativo realizado en el sector de San Antonio, distrito de La Chorrera, unidades policiales efectuaron la aprehensión de un ciudadano de 18 años que presentaba una orden de conducción pendiente. 

Según las autoridades, durante un recorrido de rutina, al solicitar su documento de identidad, se verificó en el Sistema de Verificación Ciudadana la existencia de un oficio pendiente por robo agravado.

LEE TAMBIÉN: Buscan a joven desaparecido desde hace un mes en Veraguas

El oficio fue emitido por el Juzgado de Cumplimiento del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro de la jurisdicción de niñez y adolescencia, por el delito antes mencionado.

El ciudadano fue trasladado ante las autoridades para realizar los trámites correspondientes, garantizando en todo momento el respeto a sus derechos conforme a los artículos 22 y 25 de la Constitución Política de Panamá.

