Nacional - 27/3/26 - 10:45 AM

ATTT advierte: no hay aumento de pasaje y sancionarán a conductores

El funcionario reiteró que no existe aprobación oficial para ajustes tarifarios en este momento

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la provincia de Colón dejó claro que no se ha autorizado ningún aumento en las tarifas del transporte público, ya sea en vehículos selectivos o colectivos. 

La entidad salió al paso ante quejas de usuarios por cobros irregulares.

El director regional, Humberto Harris, advirtió que cualquier cobro adicional al pasaje establecido es una falta sancionable

Señaló que los conductores que incurran en esta práctica se exponen a multas e incluso a la cancelación del certificado de operación.

El funcionario reiteró que no existe aprobación oficial para ajustes tarifarios en este momento, por lo que pidió a la ciudadanía no dejarse afectar por cobros indebidos y reportar cualquier anomalía.

Los usuarios que detecten aumentos ilegales pueden presentar denuncias directamente en las oficinas de la ATTT en Colón, con el fin de que se apliquen las sanciones correspondientes. La entidad aseguró que mantendrá operativos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger el bolsillo de los ciudadanos.

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