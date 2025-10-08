ATTT comenzará a multar con sistema RFID desde noviembre

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que a partir de noviembre entrará en vigor la segunda fase de aplicación de multas mediante el sistema de Identificación por Radiofrecuencia (RFID), con el objetivo de reforzar la seguridad vial durante las festividades patrias.

El sistema RFID es una tecnología de reconocimiento automático que permite identificar vehículos a través de etiquetas adheridas, las cuales son leídas por sensores que utilizan ondas de radio. Esta herramienta permitirá a la ATTT detectar de forma automática diversas infracciones, como:

-Seguro vehicular no vigente.

-Revisión vehicular no actualizada.

-Infracciones de tránsito pendientes.

Inicio de aplicación en noviembre

La segunda fase del proyecto contempla la imposición de multas automáticas a través de correo electrónico a los conductores cuyas unidades sean detectadas en falta por el sistema. Esta medida se implementa en un período de alto tráfico vehicular, ya que se registra un aumento significativo en los desplazamientos hacia el interior del país con motivo de las celebraciones patrias.

Con esta acción, la ATTT busca garantizar que los vehículos en circulación cumplan con la documentación obligatoria y las normas de tránsito, con el fin de reducir accidentes y mejorar el control en las vías.

Fase de docencia hasta el 31 de octubre

Actualmente se desarrolla la primera fase del proyecto, enfocada en la docencia. Durante este periodo, que se extiende hasta el 31 de octubre, el sistema solo emitirá notificaciones informativas a los conductores que presenten alguna irregularidad, enviadas a través de correo electrónico.

La intención de esta etapa educativa es brindar a los conductores la oportunidad de corregir sus faltas antes de que inicie la aplicación de sanciones en noviembre.