Fallece Frank Gehry, el arquitecto del Biomuseo

Gehry para el Biomuseo utilizó colores vibrantes y formas irregulares para reflejar la diversidad natural del país.

 

El arquitecto canadiense-estadounidense Frank Gehry, autor del Museo Guggenheim de Bilbao y el Biomuseo, entre otras obras, murió este viernes en California, Estados Unidos, a los 96 años.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Frank Gehry, arquitecto del Biomuseo. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su esposa, la señora Berta Aguilera Gehry, a sus hijos y a toda su familia”, se lee en el comunicado que colocó el Biomuseo en su cuenta de Instagram.

Los encargados de este sitio destacan el legado de Gehry.

“Su legado vivirá eternamente en cada curva y color de su obra maestra panameña, que es parte del patrimonio de todos; también en los ojos asombrados de quienes la visitan y en el corazón agradecido de nuestro país. Descansa en paz, querido Frank”, añade el comunicado.

Sobre el Biomuseo

El edificio fue diseñado para contar la historia de cómo el istmo de Panamá surgió del mar, uniendo dos continentes, separando un gran océano en dos y cambiando la biodiversidad del planeta para siempre.

Gehry utilizó colores vibrantes y formas irregulares para reflejar la diversidad natural del país. El edificio cuenta con un atrio público al aire libre cubierto por coloridos toldos metálicos, diseñados para proteger a los visitantes de las lluvias frecuentes.

El Biomuseo es su primera obra en Latinoamérica y en el trópico

Sobre Frank Gehry

El arquitecto, que cambió su apellido de Goldberg a Gehry en 1954, alcanzó fama internacional a finales del siglo XX con el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997 y considerado por medios especializados y la propia Solomon R. Guggenheim Foundation como una de las obras más influyentes de la arquitectura contemporánea.

Entre sus proyectos más destacados figuran también la Casa Danzante de Praga (1996), el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles (2003) y la Fundación Louis Vuitton de París (2014).

