Panamá recupera el Estatus A en Derechos Humanos

La Defensoría del Pueblo recuperó el Estatus A otorgado por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), tras superar con éxito la evaluación del Subcomité de Acreditación (SCA) en Ginebra el pasado 27 de octubre.

De acuerdo con la entidad, con este reconocimiento, Panamá vuelve a cumplir plenamente los Principios de París y retoma su posición con voz y voto en los principales espacios internacionales de derechos humanos.

“Este es un hito para la institucionalidad democrática del país. Recuperar el Estatus A demuestra que la Defensoría del Pueblo opera con independencia, pluralidad y la capacidad técnica necesaria para defender los derechos humanos sin ningún tipo de injerencia”, afirmó Eduardo Leblanc González, defensor del Pueblo.

Según Leblanc, este logro beneficia directamente a la ciudadanía.

"Con este estatus, Panamá recupera su derecho a intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Eso significa que la situación de los derechos humanos en el país podrá presentarse con autonomía, rigor y transparencia ante la comunidad internacional", añadió.

Por último, el defensor agradeció el acompañamiento internacional recibido durante el proceso.