Defensoría del Pueblo recupera el Estatus A de derechos humanos ante la ONU

Panamá- La Defensoría del Pueblo recuperó el Estatus A otorgado por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), tras superar con éxito la evaluación del Subcomité de Acreditación (SCA) en Ginebra. Con esto, Panamá vuelve a cumplir plenamente los Principios de París y retoma su posición con voz y voto en los principales espacios internacionales de derechos humanos.

Eduardo Leblanc, Defensor del Pueblo, destacó que “Este es un hito para la institucionalidad democrática del país. Recuperar el Estatus A demuestra que la Defensoría del Pueblo opera con independencia, pluralidad y la capacidad técnica necesaria para defender los derechos humanos sin ningún tipo de injerencia”.

“Con este estatus, Panamá recupera su derecho a intervenir ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto significa que la situación de los derechos humanos en el país podrá presentarse con autonomía, rigor y transparencia ante la comunidad internacional”, precisó.



