Colón enciende su espíritu navideño este sábado en el Paseo Marino

Panamá- Este sábado 6 de diciembre, la Alcaldía del distrito de Colón inicia su temporada festiva con el evento “Encendido Navideño”, mediante un espectáculo que busca llenar la provincia de esperanza y espíritu navideño.

Actualmente, se están llevando a cabo los preparativos para la instalación y decoración de los parques de Colón, con el levantamiento del árbol central y la colocación de luces, lo que marca el comienzo de la magia en la ciudad.

El evento principal de encendido de luces se llevará a cabo este sábado desde las 4:00 p.m. en la Plaza del Cristo Redentor, ubicada en el Paseo Marino.

Se invita a la ciudadanía a asistir para presenciar el encendido de las luces que adornarán la ciudad, con el objetivo de unir a la comunidad en una “Navidad Encanto Colón”.

La jornada contará con una amplia programación que incluye música en vivo, presentaciones de bandas musicales y orquesta, el encendido oficial del árbol y los parques, un bazar navideño, vereda gastronómica y un show de fuegos artificiales.