Nacional - 16/9/25 - 12:00 AM

ATTT ha impuesto 170 infracciones en operativo ‘Mal Parqueados’

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha impuesto 170 infracciones y removido 91 vehículos mal estacionados en distintos puntos de la ciudad capital, como parte del operativo “Mal Parqueados”.

“Estamos aplicando el operativo ‘Mal Parqueados’ en las vías de la ciudad capital porque queremos un tráfico más fluido. Existe mucha irresponsabilidad por parte de algunos conductores a la hora de estacionarse, considerando que Panamá no tiene avenidas tan amplias”, manifestó el director general de la ATTT, Simón Henríquez.

De acuerdo con la entidad, entre las zonas con mayor número de sanciones se encuentran Punta Pacífica, el área del Hospital Santo Tomás y la Avenida Cuba, donde ya se reporta una mejora notable en la circulación vehicular.

El operativo ha abarcado también otras zonas de gran importancia como Obarrio, Avenida Ecuador y Costa del Este.

La iniciativa, que comenzó en junio, tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y fortalecer la seguridad vial.

La ATTT reitera que estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura y ordenada para todos.

Te puede interesar

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

Muere adolescente en Soná por posible dengue hemorrágico

 Septiembre 16, 2025
Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

Ministro de Salud no asistirá a citación de la Asamblea Nacional

 Septiembre 16, 2025
Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Mal tiempo en Colón: Desprendimiento de techos en escuela y casas

Septiembre 16, 2025
Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

Transparencia y control: Asamblea y Contraloría van tras 'botellas"

 Septiembre 16, 2025
CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

CTDA aprueba carreras a la UP; privadas siguen en fila

 Septiembre 16, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise

Muere hijo del magistrado Cecilio Cedalise
Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón

Hallan sin vida a dos jóvenes en una vivienda en Colón
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio

Alarma en Veraguas tras pelea con arma blanca en colegio
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre