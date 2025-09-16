ATTT ha impuesto 170 infracciones en operativo ‘Mal Parqueados’

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha impuesto 170 infracciones y removido 91 vehículos mal estacionados en distintos puntos de la ciudad capital, como parte del operativo “Mal Parqueados”.

“Estamos aplicando el operativo ‘Mal Parqueados’ en las vías de la ciudad capital porque queremos un tráfico más fluido. Existe mucha irresponsabilidad por parte de algunos conductores a la hora de estacionarse, considerando que Panamá no tiene avenidas tan amplias”, manifestó el director general de la ATTT, Simón Henríquez.

De acuerdo con la entidad, entre las zonas con mayor número de sanciones se encuentran Punta Pacífica, el área del Hospital Santo Tomás y la Avenida Cuba, donde ya se reporta una mejora notable en la circulación vehicular.

El operativo ha abarcado también otras zonas de gran importancia como Obarrio, Avenida Ecuador y Costa del Este.

La iniciativa, que comenzó en junio, tiene como objetivo mejorar la fluidez del tráfico y fortalecer la seguridad vial.

La ATTT reitera que estas acciones buscan garantizar una movilidad más segura y ordenada para todos.