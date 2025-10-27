Nacional - 27/10/25 - 04:15 PM

ATTT lanza sistema exprés para registrar boletas en línea

Una vez hecho el trámite, la ATTT enviará una confirmación por correo en menos de 24 horas

 

Por: Redacción / CRÍTICA

Olvídese de las filas y del corre–corre. La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) activó un nuevo proceso rápido y 100% en línea para que los usuarios registren sus boletas de infracción sin tener que ir personalmente a las oficinas.

Ahora, cualquier ciudadano puede registrar su boleta de papel desde la comodidad de su casa. Solo debe ingresar al portal www.transito.gob.pa, entrar a la opción “Servicios en Línea”, seleccionar “Registro de Boletas en Papel” y llenar los datos requeridos: tipo y número de documento, número de control, correo electrónico y una foto o escaneo de la boleta.

Una vez hecho el trámite, la ATTT enviará una confirmación por correo en menos de 24 horas. Con eso, el usuario podrá pagar su multa al instante por la web, la banca en línea o directamente en las sedes presenciales.

