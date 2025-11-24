ATTT mete lupa al transporte en Soná tras ola de quejas en redes

Las constantes quejas que han explotado en redes sociales por parte de usuarios y residentes del distrito de Soná, sobre presuntas irregularidades en el servicio de transporte, llevaron a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en Santiago a activar un plan de inspecciones para verificar qué está pasando realmente.

Juan Manuel Guevara, director regional de la ATTT, explicó que, aunque la mayoría de las denuncias no se ha presentado de manera formal, la institución está atendiendo los reportes que han circulado en plataformas digitales.

Indicó que están analizando cada queja y que ya se organizó un cronograma de supervisiones en la terminal de Soná para constatar lo denunciado.

Por su parte, Hermín Vega, miembro directivo de una de las rutas del distrito sonaense, reconoció que las molestias han aumentado desde la apertura de la nueva terminal.

Sin embargo, aseguró que los cambios responden al crecimiento del distrito y a la necesidad de mejorar la organización del sistema.

“Soná está avanzando, y es normal que en el proceso se den ajustes en el transporte público”, afirmó.

Pero no todos coinciden. Alcides González, exdirigente del transporte en Soná, advirtió que parte del malestar surge porque algunas rutas no operan según el manual de operaciones aprobado por la ATTT.

“Hay prestatarias que prefieren recoger a extranjeros, dejando a los pobladores esperando por largas horas o sin servicio. Las normas están para cumplirse”, señaló.

Desde la administración de la terminal se informó que todo se maneja conforme a la legislación vigente, pero que cualquier queja formal será revisada. Reiteraron que los reclamos deben presentarse por escrito para su debida tramitación.

Mientras tanto, algunos usuarios —que pidieron reserva de identidad para evitar represalias— solicitaron a la ATTT ampliar las investigaciones e incluir otras presuntas irregularidades que, aseguran, siguen ocurriendo dentro del sistema de transporte.

Las autoridades esperan que las inspecciones permitan aclarar los señalamientos y mejorar la calidad del servicio en uno de los distritos de mayor crecimiento en la provincia de Veraguas.