Aumenta a 6.4% la positividad en pruebas de Covid-19

El Ministerio de Salud reportó este domingo 386 casos positivos nuevos y cuatro nuevas defunciones por la covid-19, que aumentan a 367,656 los contagios y a 6,271 los fallecimientos a más de un año de pandemia.

De los cuatro fallecimientos, dos sucedieron en las últimas 24 horas y dos en fechas anteriores, indica el informe del (Minsa), a la vez que la letalidad se sitúa en el 1,7 %.

Hay 357,101 pacientes recuperados, mientras que en aislamiento domiciliario se registran 3,907, de los cuales 3,726 se encuentran en casa y 181 en hoteles, los hospitalizados son 377, de ellos 322 se encuentran en sala y 55 en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

El Ministerio de Salud informó que hasta este domingo se han aplicado 780,568 dosis de la vacuna contra la covid-19 en todo el país, desde que arrancó el plan nacional de inmunización el pasado 20 de enero.

A la fecha, en Panamá se aplicaron 6,015 pruebas para detectar la enfermedad, con un porcentaje de positividad de 6.4%, aumentando del 5% reportado ayer.

En el mundo se registran 93,826,253 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 157,789,328 casos positivos por COVID-19 acumulados y 3,285,256 defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.1%.

El pasado viernes, las autoridades sanitarias informaron del primer caso de la variante de la India del nuevo coronavirus, detectado en un viajero que provenía de ese país a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, y a quien se le aisló de inmediato.

Informe del Aeropuerto de Tocumen

Por otro lado, el MINSA destaca que desde que el Aeropuerto Internacional de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 103,449 pruebas y se han detectado un total de 1,307 viajeros positivos con COVID-19.

El reporte de las últimas horas señala que de las pruebas realizadas a los pasajeros que ingresaron a Panamá a través de esta terminal se logró detectar 1 pasajero positivos por COVID-19.

Viajeros procedentes de Suramérica

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486 que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado por prueba de SARS-CoV-2 un total de 72 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 12,102 que ingresaron desde la aplicacion del decreto.

Doscientos veintiseis viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán tres (3) días hasta hacerle una tercera prueba.