Nacional - 24/12/25 - 07:25 AM

Metro de Panamá: frenazos, accidentes y gente atrapada en ascensores

Hoy el metro cuenta con 2 líneas y 31 estaciones, y se espera que la tercera línea esté lista en 2028.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Metro de Panamá en 2025 no han faltado sustos. Entre enero y noviembre, 15 veces se activó el Botón de Frenado de Urgencia (BFU) por emergencias.

En ese mismo periodo, 180 pasajeros sufrieron accidentes y 237 se sintieron indispuestos dentro de los trenes o en las estaciones. Además, 25 personas quedaron atrapadas en los ascensores, tanto en estaciones aéreas como subterráneas.

Aunque la mayoría de los incidentes fueron leves, no se pueden olvidar casos graves como la muerte de un pasajero extranjero en la estación 5 de Mayo el 9 de junio, o el deceso ocurrido el 28 de septiembre en Los Andes, confirmado por el Ministerio Público.

Hoy el metro cuenta con 2 líneas y 31 estaciones, y se espera que la tercera línea esté lista en 2028. En noviembre, la Línea 1 transportó 287 mil personas entre semana, 201 mil los sábados y 106 mil los domingos. La Línea 2 movió 180 mil pasajeros de lunes a viernes y 70 mil los fines de semana.

Diciembre es, como siempre, el mes más movido, cuando los panameños usan el metro para sus compras navideñas y se demuestra que, pese a los accidentes y sustos, sigue siendo un transporte seguro y vital para la ciudad.

Te puede interesar

CSS prende alerta verde en Navidad: hospitales listos desde hoy al mediodía

CSS prende alerta verde en Navidad: hospitales listos desde hoy al mediodía

 Diciembre 24, 2025
Chapman: Panamá refinancia su deuda con respaldo del Banco Mundial

Chapman: Panamá refinancia su deuda con respaldo del Banco Mundial

 Diciembre 24, 2025
En plena víspera de Navidad varios sectores en Colón se quedan sin agua

En plena víspera de Navidad varios sectores en Colón se quedan sin agua

 Diciembre 24, 2025
Por matar al “Buho”, juez lo mandó directo a la chirola en Colón

Por matar al “Buho”, juez lo mandó directo a la chirola en Colón

 Diciembre 24, 2025
Metro de Panamá: frenazos, accidentes y gente atrapada en ascensores

Metro de Panamá: frenazos, accidentes y gente atrapada en ascensores

 Diciembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app