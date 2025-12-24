Metro de Panamá: frenazos, accidentes y gente atrapada en ascensores

El Metro de Panamá en 2025 no han faltado sustos. Entre enero y noviembre, 15 veces se activó el Botón de Frenado de Urgencia (BFU) por emergencias.

En ese mismo periodo, 180 pasajeros sufrieron accidentes y 237 se sintieron indispuestos dentro de los trenes o en las estaciones. Además, 25 personas quedaron atrapadas en los ascensores, tanto en estaciones aéreas como subterráneas.

Aunque la mayoría de los incidentes fueron leves, no se pueden olvidar casos graves como la muerte de un pasajero extranjero en la estación 5 de Mayo el 9 de junio, o el deceso ocurrido el 28 de septiembre en Los Andes, confirmado por el Ministerio Público.

Hoy el metro cuenta con 2 líneas y 31 estaciones, y se espera que la tercera línea esté lista en 2028. En noviembre, la Línea 1 transportó 287 mil personas entre semana, 201 mil los sábados y 106 mil los domingos. La Línea 2 movió 180 mil pasajeros de lunes a viernes y 70 mil los fines de semana.

Diciembre es, como siempre, el mes más movido, cuando los panameños usan el metro para sus compras navideñas y se demuestra que, pese a los accidentes y sustos, sigue siendo un transporte seguro y vital para la ciudad.