Narcos pillados en la isla: Incautan más de 900 paquetes de droga

Panamá. La Aeronaval de Panamá dio un duro golpe al narcotráfico al incautar 916 paquetes de presunta droga en el Archipiélago de las Perlas.

En la operación, también fueron aprehendidos dos sujetos y asegurada una lancha artesanal que transportaba los sacos con la sustancia ilícita dentro de dos tinas.

El operativo se logró gracias a labores de inteligencia, patrullajes y control del tráfico marítimo.

Los tripulantes de la embarcación, al verse detectados, intentaron escapar con maniobras evasivas, pero finalmente fueron capturados por las unidades Aeronavales.

Tras la detención, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá para trasladar a los implicados, la embarcación y la presunta droga a la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se realizaron las diligencias de verificación y conteo.

Con esta operación, la Aeronaval refuerza la seguridad nacional y suma este nuevo decomiso a los más de 63 mil paquetes incautados en 130 operativos durante 2025, continuando la lucha diaria contra el flagelo del narcotráfico en el país.