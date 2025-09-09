Aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales de dengue

El Ministerio de Salud, a través del Departamento de Epidemiología, informa que hasta la semana epidemiológica N.°33 (10 al 16 de agosto de 2025), se registró un total de 10,188 casos acumulados de dengue a nivel nacional.

De acuerdo con la entidad, 9,044 casos son sin signos de alarma, mientras que 1,074 con signos de alarma y 70 corresponden a dengue grave.

La región metropolitana es la que más casos reporta, con 2,946 casos, seguida de San Miguelito (1,95), Panamá Oeste (1,168), Panamá Norte (992), Chiriquí (649) y Bocas del Toro con 553.

En cuanto a defunciones, se han reportado 15 defunciones durante este año. Los decesos se registran en las regiones de Chiriquí (4), Bocas del Toro (3), Darién (2), región metropolitana (2), Panamá Este (2), Coclé y San Miguelito con 1 cada uno.

El informe detalla que la tasa de incidencia nacional en la semana epidemiológica número 33 del 2025 es de 223 casos por 100 mil habitantes.

Según el Minsa, la co-circulación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, aumenta la ocurrencia de casos graves y fatales.

Por lo que el Minsa insta a la población a eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, etc.), y limpiar los alrededores de las casas con regularidad.

Por otro lado, la entidad pide a la población no automedicarse y acudir a un centro de salud.

El dengue es una enfermedad grave y potencialmente mortal, transmitida a través de la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti.

Entre los principales síntomas por dengue podemos mencionar: fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores en los músculos y dolor ocular.