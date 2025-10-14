Nacional - 14/10/25 - 03:37 PM

Autopista Panamá–Colón ya tiene señal total

El proyecto se desarrolló con tecnología híbrida de energía (paneles solares y baterías de litio)

 

Por: Redacción / Crítica -

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), junto con +Móvil (Cable & Wireless Panamá), logró que el tramo de 10 kilómetros de la autopista Alberto Motta, entre Kuna Nega y Mocambo, cuente con 100 % de cobertura celular, beneficiando a miles de usuarios que se desplazan diariamente hacia la Zona Libre de Colón.

Zelmar Rodríguez Crespo, administradora general de la ASEP, explicó que este avance responde a un compromiso asumido desde el inicio de su gestión, al considerar esta zona estratégica y de alto tránsito, donde antes la comunicación era limitada, afectando incluso la atención de emergencias.

El proyecto, respaldado por el Ministerio de Ambiente, el Consorcio Madden Colón (CMC) y las empresas instaladoras de torres, se desarrolló con tecnología híbrida de energía (paneles solares y baterías de litio), debido a las restricciones ambientales y de acceso en el área.

Por su parte, Adviel Centeno, director senior de Asuntos Legales y Regulatorios de +Móvil, destacó la importancia de esta iniciativa para “llevar conectividad a quienes transitan y viven en los alrededores de la autopista Panamá–Colón”.

La inversión total del proyecto fue de 600 mil balboas, y permite ofrecer tecnología 3G y LTE en toda la vía, garantizando una mejor experiencia de comunicación y reafirmando el compromiso de la ASEP con un Panamá más conectado.

