Gobierno anuncia licitación de dormitorios de la UTP

El Gobierno anunció este jueves la licitación para la construcción de dormitorios en la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP).

De acuerdo con el presidente de la República, José Raúl Mulino, este proyecto beneficiará a 266 estudiantes de bajos recursos de diferentes áreas del país.

“Esta universidad ha sido fundamental a través de los años y un gran apoyo en temas de importancia técnica para este país”, dijo el mandatario.

Mulino dijo que el ministro de Obras Públicas, José Ramón Icaza, le confirmó que el proceso de licitación ya está disponible para las empresas interesadas.

Los dormitorios contarán con salas de estudio, salas de estar, cocina para preparación de sus alimentos, gimnasio, áreas de juego y estarán separados los hombres y mujeres.

“Esperamos subir la licitación de los dormitorios universitarios de las seis regionales con capacidad de 93 estudiantes, iniciando con la regional en David, Chiriquí, la próxima semana”, anunció el presidente.

Reiteró que los fondos para estos proyectos provienen del presupuesto original destinado a la Ciudad Universitaria, una iniciativa que finalmente no se concretó.