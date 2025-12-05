Mulino: ‘En mi Gobierno no hay, ni habrá descentralización paralela’

El presidente José Raúl Mulino negó este jueves que los traslados de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a algunos municipios sean una especie de "descentralización paralela" como aseguran algunos políticos.

“En mi Gobierno no hay, ni habrá descentralización paralela”, declaró el presidente en su conferencia semanal.

Además, el presidente confirmó los traslados de partida a gobiernos locales, pero enfatizó que los montos no se asemejan a los desembolsos de la anterior administración.

Destacó que lo sucedido es importante porque ha llevado a estudiar el tema “y buscar la solución para que eso no se repita. Gracias a Dios, son montos ni cerca de los que se manejaron aquí, pero sí se manejaron".

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que las interrogantes de la sociedad han sido tomadas con “seriedad” y reiteró que se iniciarán las investigaciones pertinentes para resarcir cualquier mecanismo de asignación de fondos que pueda malinterpretarse.

"Cualquier práctica que se aparte de la ley o confunda la descentralización con clientelismo político o que recuerde los esquemas de la mal recordada descentralización paralela del pasado corregida", manifestó.

En tanto, explicó que de los 82 municipios, solo 18 son autosuficientes; y los otros 64 dependen del Gobierno central a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPS) Y aportes directos.

Destacó que la entidad que dirige se limita únicamente a la aprobación de los recursos, no a la fiscalización; eso le corresponde a la Contraloría General de la República, mediante controles previos.

Antes de que el dinero salga, debe haber una solicitud de la contraparte aprobada por el Consejo Municipal y publicada en Gaceta Oficial, rectificando que quienes reciban estos fondos hayan cumplido con todos los procedimientos.

Chapman adelantó que, junto a la Contraloría, se elaborarán lineamientos específicos para reforzar la trazabilidad y divulgación presupuestaria de las asignaciones a gobiernos locales.

"Cada balboa que se transfiera contribuya al desarrollo humano local y no a prácticas que dañen la confianza en las instituciones", expresó.

Por otro lado, el contralor general de la República, Anel Flores, anunció que se acelerarán los auditos solicitados al MEF a los más de 6 millones de dólares concedidos a diferentes gobiernos locales para asegurar su utilidad.