Nacional - 05/12/25 - 12:00 AM

Presidente reafirma la construcción del nuevo edificio del ION

El mandatario José Raúl Mulino anunció un nuevo edificio para el Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud.

De acuerdo con el mandatario, en la nueva estructura contará con 9 niveles de atención, sala de quimioterapia con 90 sillones, 8 camas para tratamientos prolongados y un laboratorio clínico y molecular para hematología en la Ciudad de la Salud, donde existe un hotel para pacientes y familiares.

“No existe un paciente oncológico del Seguro o un paciente oncológico del Minsa. Existe un panameño o una panameña que necesita tratamiento contra el cáncer. Por eso estamos ampliando la atención para todos con más espacio y confort, porque siempre el paciente será primero”, expresó Mulino.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), se prevé que la finalización se dé en un plazo estimado de 18 a 24 meses.

La obra supera los 95 millones de balboas.

En tanto, el presidente manifestó que se trata de un trabajo en conjunto con el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), lo cual se suma al ya inaugurado Hospital de Cancerología y a las unidades construidas en el interior del país.

Te puede interesar

Presidente reafirma la construcción del nuevo edificio del ION

Presidente reafirma la construcción del nuevo edificio del ION

Diciembre 05, 2025
Gobierno anuncia licitación de dormitorios de la UTP

Gobierno anuncia licitación de dormitorios de la UTP

 Diciembre 05, 2025
Mulino: ‘En mi Gobierno no hay, ni habrá descentralización paralela’

Mulino: ‘En mi Gobierno no hay, ni habrá descentralización paralela’

 Diciembre 05, 2025
Abogada revela que Planells tenía línea directa con María Eugenia y otros magistrados

Abogada revela que Planells tenía línea directa con María Eugenia y otros magistrados

 Diciembre 05, 2025
Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela hasta el 12

Copa Airlines extiende suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela hasta el 12

 Diciembre 04, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente