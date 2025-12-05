Presidente reafirma la construcción del nuevo edificio del ION

El mandatario José Raúl Mulino anunció un nuevo edificio para el Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud.

De acuerdo con el mandatario, en la nueva estructura contará con 9 niveles de atención, sala de quimioterapia con 90 sillones, 8 camas para tratamientos prolongados y un laboratorio clínico y molecular para hematología en la Ciudad de la Salud, donde existe un hotel para pacientes y familiares.

“No existe un paciente oncológico del Seguro o un paciente oncológico del Minsa. Existe un panameño o una panameña que necesita tratamiento contra el cáncer. Por eso estamos ampliando la atención para todos con más espacio y confort, porque siempre el paciente será primero”, expresó Mulino.

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), se prevé que la finalización se dé en un plazo estimado de 18 a 24 meses.

La obra supera los 95 millones de balboas.

En tanto, el presidente manifestó que se trata de un trabajo en conjunto con el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS), lo cual se suma al ya inaugurado Hospital de Cancerología y a las unidades construidas en el interior del país.