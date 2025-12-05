Auxilios económicos: Contralor señala perjuicio de $52 millones

El contralor general de la República, Anel Flores, informó que tras un proceso de revisión se detectó un perjuicio económico para el Estado de más de 52 millones de dólares producto de los auxilios económicos dados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Flores dijo que, tras estas irregularidades, se analizaron más de 4.000 expedientes y se entregó ayer al Ministerio Público “más de 2.860 que suman un perjuicio económico al país y al dinero de los panameños por arriba de los 52 millones de dólares”.

El contralor señaló: “Esperamos que el Ministerio Público haga lo propio y podamos recuperar esos fondos o convertirlos en préstamos por el mal uso del dinero de los panameños".

Cabe destacar que el Ministerio Público ya ha llevado unos 20 procesos contra beneficiarios de los auxilios económicos, que fueron otorgados durante la administración de Bernardo Meneses, quien se encuentra en prisión preventiva.

Las auditorías "revelan malos manejos en el programa de auxilios económicos y becas, con un perjuicio patrimonial mediante un esquema de 'cashback', donde receptores (de los fondos) reembolsaban dinero a cuentas del exdirector de la entidad (Meneses)", indicó la Fiscalía.

Un informe de auditoría revela que Meneses "no ha podido justificar 419.000 dólares" en ingresos, lo que sustenta la acusación de enriquecimiento injustificado, el delito que lo mantiene en prisión preventiva desde julio pasado.

Durante el Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), epicentro del escándalo, se entregaron 260,5 millones de dólares a través de 9.237 "auxilios económicos.

Por otro lado, el contralor también adelantó que la próxima semana la Contraloría entregará auditorías adicionales relacionadas con 18 juntas comunales descentralizadas del gobierno anterior.

"Van a encontrar muchas de las famosas juntas comunales emblemáticas que todo el mundo quiere saber qué pasó con su dinero y sospechamos que se usaron como ayudas, más que nada, para el tema electoral", manifestó durante la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.