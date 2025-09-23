Autorizan recolección de firmas para sacar a Mayer de Alcaldía

El Tribunal Electoral ha dado luz verde para que inicie la recolección de firmas con un solo propósito: quitarle la corona a Mayer Mizrachi, el alcalde de la capital.

Esta solicitud, impulsada por José Clemente Guardia Bernal, busca revocarle el mandato al "mago" de las redes sociales.

217 mil 322 firmas para mandarlo a la banca

El Tribunal Electoral indica que hay que recolectar las firmas del 30% del padrón electoral del distrito. En números redondos, eso se traduce a 217 mil 322 apoyos para que Mizrachi se vaya

Antes de que empiece esta recolección, los activistas que van a la calle en busca de firmas tienen que pasar por un adiestramiento de dos semanas. Apenas cumplan con el periodo, arranca el conteo.

Con las nuevas reglas del Decreto 8 de julio de 2025, ya no vale firmar en la esquina de la casa. Los que quieran apoyar la revocatoria tienen que ir personalmente a una oficina del Tribunal Electoral, de la mano del responsable de la iniciativa, para que la firma sea legal.

Otros políticos también están en la mira de la revocatoria, como la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. ¡El que se pica, pierde!