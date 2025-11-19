Avance en construcción del nuevo Hospital del Niño alcanza el 52%

El Ministro de Salud, Fernando Boyd, confirmó que la construcción del nuevo Hospital del Niño presenta un avance físico del 52% y un 25% en el equipamiento.

Durante una inspección al proyecto, el Ministro Boyd Galindo tuvo la oportunidad de conocer de cerca los avances en diversas áreas clave del hospital, entre ellas los 14 quirófanos, algunos de los cuales estarán destinados a neonatos.



También destacó el progreso en la construcción de los 108 consultorios, la sala para niños quemados, la sala de hematooncología y el área destinada a la rehabilitación física.

La moderna infraestructura, desarrollada por la empresa Acciona Construcción, S.A., tiene un costo estimado de B/. 446 millones y contará con una capacidad para 476 camas.



El nuevo hospital ofrecerá una amplia gama de especialidades médicas, tales como radiología, hematología, consulta externa, urgencias, laboratorios, y una sección especializada en tratamiento de menores con cáncer, además de contar con avanzadas instalaciones de imagenología y salas de operaciones.

Este proyecto de gran envergadura beneficiará a la población infantil con tecnología de punta y servicios médicos de alta calidad, colocándolo como un referente en la atención de la salud infantil.

Por su parte, el Dr. Paúl Gallardo, director médico del Hospital del Niño, adelantó que las viejas instalaciones del hospital no serán demolidas. En su lugar, se utilizarán como un hospital de segundo nivel, garantizando así la continuidad en la atención médica a los niños en el país.

