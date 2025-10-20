Avanza licitación de computadoras y licencias con transparencia de Meduca

El Ministerio de Educación (Meduca) mantiene un proceso de licitación pública abierto y transparente para la adquisición de computadoras portátiles y licencias Microsoft M365, con participación de más de 40 empresas interesadas.

El viceministro Administrativo, Roberto Sevillano, indicó que la mesa técnica ha permanecido en sesión continua desde el martes 14 de octubre, cumpliendo con el artículo 104 del Decreto Ejecutivo N.º 439 de 2020.

Además, aclaró que se respetará el precio de referencia y que ninguna empresa está siendo favorecida.

Por su parte, Adolfo Fábrega, de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), señaló que acompañan al Meduca en la definición de especificaciones técnicas, buscando la mejor calidad y desempeño para los estudiantes y docentes.

La directora de Asesoría Legal, Nilka González, explicó que cada observación de los interesados es analizada cuidadosamente, incluyendo solicitudes de aumento de precios, pagos anticipados y reducción de multas por incumplimiento.

El jefe de Compras del Meduca, Celso Barb, aseguró que se han acogido y rechazado observaciones según corresponda, y que todos los resultados se publicarán mediante una adenda en el portal Panamá Compra.

Este proceso, que acumula más de 30 horas de sesiones, continuará hasta el martes 21 de octubre y cuenta con la participación de la DGCP y autoridades del Meduca, disponibles para aclarar cualquier duda.