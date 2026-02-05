Avanza proyecto que penaliza el fraude de paternidad

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó de manera unánime el prohijamiento del proyecto de Ley 333, que busca tipificar como delito el fraude de paternidad en Panamá.

La iniciativa, presentada por el diputado Jairo Salazar, busca establecer un marco legal y propone que, de comprobarse judicialmente la conducta, se le impongan penas de hasta cinco años de prisión, multas económicas y cancelación de la filiación en el Registro Civil.

Su proponente dijo que la iniciativa no busca señalar a nadie ni destruir familias, sino poner un orden.

“Tipificar el fraude de paternidad como delito no es un acto de persecución contra nadie, mucho menos contra las mujeres; es un acto de equilibrio. No es una medida extrema, es una respuesta proporcional frente a una conducta basada en el engaño deliberadamente… Esta ley no busca destruir familias, busca evitar que se formen sobre el engaño”, dijo el diputado.

Expresó que está abierto a conversar con todas las entidades y abogados en la esfera civil y penal, y así ajustar el texto antes de que avance el trámite en el legislativo.