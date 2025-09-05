Avanza a tercer debate Ley sobre intereses preferenciales

La Asamblea Nacional aprobó este jueves el proyecto de Ley 341, que modifica artículos de la Ley 468 de 2025 sobre el régimen de intereses preferenciales en ciertos préstamos hipotecarios.

La iniciativa, que fue propuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, modifica los artículos 1, 2, 6 y 7, mientras que se derogó el artículo 12 de la Ley 468. La misma busca dinamizar la empresa de la construcción y las diferentes fuentes de ingresos, que giran en torno a esta actividad.

“Esta revisión de la ley era necesaria; como lo dijo Elisa Suárez (Convivienda), esta mesa tiene cuatro patas o pilares: el comprador, la banca que financia, las promotoras y el Estado, que es el que apoya toda esta iniciativa legislativa. Es importante que todos nos pongamos de acuerdo”, dijo el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované.

Se modificó sobre el tramo preferencial n.º 3. una tasa subsidiada máxima de 3.5% por un plazo de siete años no renovable, para soluciones habitacionales de 80 mil uno a 120 mil balboas. La Ley 468 establece 4.0%, por un plazo de cinco años.

El próximo 8 de septiembre, la propuesta será evaluada en tercer debate, a partir de las 3:00 p.m.