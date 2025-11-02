Aviso de prevención por lluvias y tormentas ante paso de onda tropícal

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de prevención ante la incursión de la Onda Tropical #37, que afectará al país hasta el próximo miércoles 5 de noviembre.

Según el IMHPA, Bocas del Toro, la Comarca, Colón podría recibir acumulados de lluvia de 200 a 320 milímetros, con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Las autoridades advierten que la alta humedad del suelo podría generar un aumento en los niveles de los ríos, provocando posibles inundaciones y deslizamientos, por lo que instan a la población a mantenerse alerta y seguir las indicaciones de los organismos de protección civil.