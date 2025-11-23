Aviso por aumento de oleaje en el Caribe se mantiene hasta el 25

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por el incremento en la altura de las olas en el Caribe una situación que se mantendrá desde las 3:30 a.m. del 22 de noviembre hasta las 11:59 p.m. del 25 de noviembre de 2025, según datos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Las autoridades señalaron que las condiciones del mar presentan variaciones importantes en tres zonas específicas del país:

Caribe Occidental (Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas): olas entre 1.0 y 2.0 metros , con periodos de 7 a 9 segundos.

(Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas): olas entre , con periodos de 7 a 9 segundos. Caribe Central (Colón Costa Abajo y sector central): olas entre 1.0 y 1.5 metros y periodos de 7 a 8 segundos.

(Colón Costa Abajo y sector central): olas entre y periodos de 7 a 8 segundos. Caribe Oriental (Colón Costa Arriba y Comarca Guna Yala): se esperan olas entre 1.5 y 2.5 metros y periodos de 7 a 9 segundos.

El aumento en el oleaje, sumado a la velocidad del viento, podría generar condiciones marítimas de precaución, especialmente para comunidades costeras, pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas.

Recomendaciones de SINAPROC

Las autoridades solicitaron a la población:

Extremar precauciones al realizar actividades recreativas en playas.

al realizar actividades recreativas en playas. Evitar el uso de embarcaciones livianas , ante el riesgo de vuelco.

, ante el riesgo de vuelco. No ingresar al mar mientras persistan las condiciones adversas.

mientras persistan las condiciones adversas. Mantenerse informados a través de los canales oficiales del SINAPROC e IMHPA.

Para emergencias, se mantienen habilitadas las líneas 911 y 520-4426.

SINAPROC reiteró que este aviso busca proteger a las comunidades costeras y evitar incidentes durante los días en que se espera un oleaje más fuerte de lo habitual.