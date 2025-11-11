¡Ayuda a la Vista! El 17 de noviembre inicia cuarto pago de programas del MIDES

A partir del próximo 17 de noviembre, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) dará inicio al cuarto pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada del año 2025. Este pago beneficiará a más de 186,000 personas que forman parte de los programas Ángel Guardián, 120 a los 65, Red de Oportunidades y el Bono Alimenticio del SENAPAN.

El Gobierno Nacional, a través del MIDES, desembolsará un total de 54 millones de dólares durante este proceso. Los beneficiarios recibirán el pago mediante la tarjeta Clave Social, entre el 17 y el 28 de noviembre.

Además, como parte de la estrategia de inclusión social, del 1 al 5 de diciembre se realizará la entrega de pagos en las áreas comarcales y de difícil acceso, garantizando que los ciudadanos en zonas remotas también reciban su ayuda.

Este pago tiene como objetivo seguir apoyando a las familias en situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida a través de estas ayudas económicas.