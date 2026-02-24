Azuerenses exigen soluciones sostenibles ante prolongada crisis del agua

La paciencia de los residentes en distintos distritos de la región de Azuero comienza a agotarse ante la persistente falta de agua potable, una situación que ya supera las dos semanas en varias comunidades y que incluso afecta sectores donde históricamente no se registraban problemas de suministro.

En barriadas de Las Tablas, como Nuevo Tocumen y Santa Isabel, moradores realizaron protestas exigiendo respuestas concretas por parte del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

“Tenemos más de 15 días sin que llegue agua, ni siquiera en la madrugada como antes. Ahora no llega en ningún momento”, manifestó Anaís Beatriz Herrera, residente del área afectada.

Otra moradora, Miriam Barrios, aseguró que la escasez es total desde antes del Carnaval.

“Ni por tubería ni en tanques. Hay personas que no pueden cargar agua desde lejos. Estamos comprando agua para consumir. ¿Dónde están las autoridades?”, cuestionó.

Los residentes también señalaron que, pese a la presencia de cisternas en algunos momentos, el suministro alterno no ha sido constante ni suficiente para cubrir la demanda de las comunidades.

Mientras crecen las manifestaciones en diversas partes, el IDAAN informó que mantiene operativos intensivos para estabilizar los acueductos de las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro, que abastecen sectores de Herrera y Los Santos.

El director ejecutivo del IDAAN, Rutilio Villarreal, se trasladó a la región con un equipo especializado en optimizaciones hidráulicas para reforzar los trabajos técnicos en ambas provincias.

Según explicó, en Chitré ya se registran caudales importantes en puntos como Monagrillo, La Arena y el área cabecera, donde el servicio comienza a normalizarse.

No obstante, indicó que en sectores más alejados es necesario incrementar las presiones mediante calibraciones del sistema, proceso que se mantiene en ejecución.

Los residentes advierten que la situación podría agravarse si no se ofrecen plazos claros y soluciones sostenibles, y algunos incluso alertan sobre posibles riesgos sanitarios ante la falta prolongada del suministro.