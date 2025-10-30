Nacional - 30/10/25 - 12:26 PM

Bajo la lupa del MINSA los vendedores de comida durante los desfiles patrios

El MINSA advirtió que los alimentos que sean encontrados en mal estado o vencidos serán decomisados y destruidos, además de aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la normativa sanitaria.

 

El Ministerio de Salud (MINSA) ha anunciado que mantendrá un estricto monitoreo de los vendedores de alimentos ubicados a lo largo de las rutas de los desfiles patrios en la Ciudad Capital y el distrito de San Miguelito

Un grupo de inspectores sanitarios se encargará de verificar las condiciones higiénicas de los puestos, el estado de los alimentos y el cumplimiento de las normativas sanitarias vigentes.

El MINSA advirtió que los alimentos que sean encontrados en mal estado o vencidos serán decomisados y destruidos, además de aplicarse las sanciones correspondientes conforme a la normativa sanitaria. 

De igual manera, solicitó a la ciudadanía que verifique las condiciones de los quioscos antes de adquirir productos alimenticios para evitar enfermedades gastrointestinales.

Además, como medida preventiva, antes que inicien los desfiles se llevará a cabo una fumigación en las rutas de los desfiles. 
 

También hoy, jueves,  se realizarán jornadas de fumigación en los cementerios bajo responsabilidad del MINSA, con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito Aedes Aegypti, transmisor del dengue y otras enfermedades. El próximo domingo se conmemora el Día de los Difuntos.

