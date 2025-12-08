Nacional - 08/12/25 - 09:11 AM

A balazos asesinan a un joven en Canta Rana, Coclé

Se informó que varios sujetos, arma de fuego en mano, llegaron al lugar y, sin pronunciar palabra, dispararon directamente contra la víctima.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La tranquilidad de los residentes de la calle primera de la comunidad de Canta Rana, ubicada en el distrito de Antón (Coclé), se vio interrumpida antenoche tras registrarse el homicidio de Marvin González Perea (22 años).

Se informó que un sujeto, arma de fuego en mano, llegó al lugar, se acercó a Marvin y, sin pronunciar palabra, le disparó directamente, alcanzándolo en el tórax.

El joven, que iba montado en una bicicleta mientras avanzaba por la vía conversando con una joven, cayó al suelo y murió en la escena. La chica quedó pasmada por el susto de lo ocurrido, pero afortunadamente salió ilesa.

Testigos aseguran que el pistolero, tras asesinar a Marvin, se subió a un vehículo donde lo esperaban unos secuaces y escapó de la escena antes de ser aprehendido.

Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se presentaron y, junto a representantes de la Personería de Antón, efectuaron la diligencia de levantamiento del cadáver, recolección de evidencias y entrevistas a los testigos.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen.

Te puede interesar

Potabilizadora en Herrera podría estar lista en primer semestre del 2026

Potabilizadora en Herrera podría estar lista en primer semestre del 2026

 Diciembre 08, 2025
Mulino se reúne con director del Nobel 2025 y respalda la democracia

Mulino se reúne con director del Nobel 2025 y respalda la democracia

 Diciembre 08, 2025
Ulloa destaca a las madres: Son el primer refugio y la primera oración

Ulloa destaca a las madres: Son el primer refugio y la primera oración

 Diciembre 08, 2025
Scotiabank cambia de piel en Panamá y ahora se llama Banco Davivienda

Scotiabank cambia de piel en Panamá y ahora se llama Banco Davivienda

 Diciembre 08, 2025
Naviferias del IMA llegan a Veraguas, mañana

Naviferias del IMA llegan a Veraguas, mañana

Diciembre 08, 2025

 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú
Panamá se ofrece de mediador para recibir a gente de Maduro

Panamá se ofrece de mediador para recibir a gente de Maduro

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban