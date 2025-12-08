A balazos asesinan a un joven en Canta Rana, Coclé

Panamá- La tranquilidad de los residentes de la calle primera de la comunidad de Canta Rana, ubicada en el distrito de Antón (Coclé), se vio interrumpida antenoche tras registrarse el homicidio de Marvin González Perea (22 años).

Se informó que un sujeto, arma de fuego en mano, llegó al lugar, se acercó a Marvin y, sin pronunciar palabra, le disparó directamente, alcanzándolo en el tórax.

El joven, que iba montado en una bicicleta mientras avanzaba por la vía conversando con una joven, cayó al suelo y murió en la escena. La chica quedó pasmada por el susto de lo ocurrido, pero afortunadamente salió ilesa.

Testigos aseguran que el pistolero, tras asesinar a Marvin, se subió a un vehículo donde lo esperaban unos secuaces y escapó de la escena antes de ser aprehendido.

Peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses se presentaron y, junto a representantes de la Personería de Antón, efectuaron la diligencia de levantamiento del cadáver, recolección de evidencias y entrevistas a los testigos.

Por el momento, se desconoce el móvil del crimen.