Mulino se reúne con director del Nobel 2025 y respalda la democracia

Mulino expresó su apoyo a los procesos democráticos y resaltó la importancia de la paz.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino se reunió hoy con el director del Comité Noruego del Nobel de la Paz 2025, Kristian Berg Harpviken.

Durante la reunión, Harpviken informó a Mulino que todo está listo y coordinado para la ceremonia donde se galardonará a María Corina Machado, reconocida por su liderazgo en la defensa de la democracia en Venezuela

Mulino expresó su apoyo a los procesos democráticos y resaltó la importancia de la paz como eje fundamental para el desarrollo de los países latinoamericanos.

Ambos coincidieron en que la democracia es la vía segura para garantizar la estabilidad y los derechos de los ciudadanos, y conversaron sobre la historia de los premios Nobel y su impacto global. 

Mulino destacó la relevancia de estos encuentros, que permiten fortalecer los lazos entre Panamá y la comunidad internacional en torno a valores compartidos de libertad y justicia.

El presidente cerró el encuentro reafirmando su compromiso con la democracia y la paz, asegurando que el camino hacia sociedades más justas y equitativas pasa por el respeto a las instituciones y la voz del pueblo.

