Mulino se reúne con director del Nobel 2025 y respalda la democracia

El presidente José Raúl Mulino se reunió hoy con el director del Comité Noruego del Nobel de la Paz 2025, Kristian Berg Harpviken.

Durante la reunión, Harpviken informó a Mulino que todo está listo y coordinado para la ceremonia donde se galardonará a María Corina Machado, reconocida por su liderazgo en la defensa de la democracia en Venezuela.

Mulino expresó su apoyo a los procesos democráticos y resaltó la importancia de la paz como eje fundamental para el desarrollo de los países latinoamericanos.

Ambos coincidieron en que la democracia es la vía segura para garantizar la estabilidad y los derechos de los ciudadanos, y conversaron sobre la historia de los premios Nobel y su impacto global.

Mulino destacó la relevancia de estos encuentros, que permiten fortalecer los lazos entre Panamá y la comunidad internacional en torno a valores compartidos de libertad y justicia.

El presidente cerró el encuentro reafirmando su compromiso con la democracia y la paz, asegurando que el camino hacia sociedades más justas y equitativas pasa por el respeto a las instituciones y la voz del pueblo.