Nacional - 08/12/25 - 03:32 PM

Potabilizadora en Herrera podría estar lista en primer semestre del 2026

Actualmente se trabaja en la fase final de la línea trifásica, con un 100% de poda y tala de árboles completada y avances significativos en la toma del río del Gato

 

Por: Redacción / Crítica -

En Herrera, los trabajos en la nueva planta potabilizadora de los pozos avanzan con paso firme. Según el secretario ejecutivo de CORADES, Antonio Tercero González, la obra podría estar lista para el primer semestre de 2026.

Actualmente se trabaja en la fase final de la línea trifásica, con un 100% de poda y tala de árboles completada y avances significativos en la toma del río del Gato, alcanzando casi el 100% del avance total.

Esta obra, con un costo de 8 millones de balboas, beneficiará a unas 7 mil personas de comunidades como San José y Los Cerritos. Los trabajos se iniciaron en 2016 y, tras una paralización en 2023, se retomaron con fuerza.

Además, González adelantó que próximamente se intervendrán las 6 lagunas de oxidación de Azuero, actualmente inoperativas y consideradas focos de contaminación. Esta fase será ejecutada con una tercera empresa designada por la aseguradora, cumpliendo todos los procesos administrativos correspondientes.

