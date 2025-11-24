Balbina, la ungida de Benicio, gana secretaría general del PRD

El “team” de Benicio Robinson pasó la aplanadora en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), donde se escogieron cinco nuevos miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), cargos que habían quedado vacantes tras la renuncia de sus titulares.

Los candidatos afines al presidente del PRD dominaron la contienda: Balbina Herrera obtuvo la Secretaría General; José Luis Cabrera, la Primera Vicepresidencia; Jesenka Espinoza, la Segunda Vicepresidencia; Raphael Buchannan, la Primera Subsecretaría, y Arquesio Arias aseguró la Sexta Subsecretaría.

La elección estuvo marcada por la polarización entre las nóminas respaldadas por Robinson y las que simpatizaban con el exsecretario general Pedro Miguel González, quien intentaba recuperar terreno dentro del colectivo.

Balbina logró 188 votos; Pedro Miguel, 104.

El resultado, ampliamente favorable para los aliados de Robinson, reafirma —según dirigentes internos— el liderazgo “indiscutible” del también diputado bocatoreño, quien queda “blindado” ante los ataques provenientes tanto de adversarios externos como de voces críticas dentro del propio partido.

Por su parte, la nueva secretaria general Balbina Herrera declaró que el PRD sale “fortalecido” de esta jornada electoral, haciendo un llamado a la unidad interna. “Aquí no hay ganadores ni perdedores”, afirmó, destacando que el siguiente paso será organizar el nuevo CEN, revisar los estatutos y preparar al colectivo para llegar cohesionado a las elecciones de 2029.