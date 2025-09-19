Nacional - 19/9/25 - 02:19 PM

Bebé abandonado en Bocas queda bajo protección de la SENNIAF

El menor será trasladado a un entorno seguro y supervisado, donde recibirá atención integral en áreas como salud, nutrición y cuidado personal, con el objetivo de salvaguardar su integridad y bienestar.

 

Por: Redacción / Web -

Un bebé que fue recientemente abandonado y rescatado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en una vivienda en la provincia de Bocas del Toro ha sido puesto bajo la protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

La medida busca garantizar de forma inmediata la aplicación de los protocolos de protección establecidos por ley.

 El menor será trasladado a un entorno seguro y supervisado, donde recibirá atención integral en áreas como salud, nutrición y cuidado personal, con el objetivo de salvaguardar su integridad y bienestar.

Mientras tanto, las autoridades competentes han iniciado las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del abandono y establecer las responsabilidades legales correspondientes.
 

Te puede interesar

¡Darién se monta en la ola portuaria!

¡Darién se monta en la ola portuaria!

 Septiembre 19, 2025
Asamblea prueba en primer debate presupuesto del Canal

Asamblea prueba en primer debate presupuesto del Canal

 Septiembre 19, 2025
ANATI abre oficina para titulación de tierras en Capira

ANATI abre oficina para titulación de tierras en Capira

 Septiembre 19, 2025
MiAmbiente anuncia auditoría integral a Mina de Cobre Panamá

MiAmbiente anuncia auditoría integral a Mina de Cobre Panamá

 Septiembre 19, 2025
Bebé abandonado en Bocas queda bajo protección de la SENNIAF

Bebé abandonado en Bocas queda bajo protección de la SENNIAF

 Septiembre 19, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía

Teniente fallece de manera intempestiva en la sede de la policía
Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre

Acribillan a taxista en la 24 de Diciembre
Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda

Hallan cadáver y presunta droga en Costa Esmeralda
hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga

hombre hiere con machete a turistas en isla Taboga
Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?

Se desconoce si "el bicho" es animal o vegetal ¿Qué es esa vaina?