Bebé abandonado en Bocas queda bajo protección de la SENNIAF

Un bebé que fue recientemente abandonado y rescatado por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en una vivienda en la provincia de Bocas del Toro ha sido puesto bajo la protección de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF).

La medida busca garantizar de forma inmediata la aplicación de los protocolos de protección establecidos por ley.

El menor será trasladado a un entorno seguro y supervisado, donde recibirá atención integral en áreas como salud, nutrición y cuidado personal, con el objetivo de salvaguardar su integridad y bienestar.

Mientras tanto, las autoridades competentes han iniciado las investigaciones necesarias para esclarecer las circunstancias del abandono y establecer las responsabilidades legales correspondientes.

