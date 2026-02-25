Nacional - 25/2/26 - 11:14 AM

¡Bebe sin miedo que el agua se puede tomar en Llano de Piedra y Las Tablas!

El agua que distribuye la planta potabilizadora Rufina Alfaro cumple con los estándares de calidad establecidos.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio de Salud (Minsa) informó este 25 de febrero de 2026 que el agua que sale por los grifos en Llano de Piedra y Las Tablas es apta para el consumo humano. La certificación se dio luego de que un laboratorio externo validara las pruebas hechas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) en la red que abastece estas comunidades.

Según el informe, el agua que distribuye la planta potabilizadora Rufina Alfaro cumple con los estándares de calidad establecidos. Las muestras analizadas pasaron las verificaciones requeridas, luego de semanas de monitoreo y revisiones técnicas en el sistema.

Este anuncio se da después de la contaminación detectada meses atrás en el río La Villa, fuente de abastecimiento en la zona. A raíz de esa situación se activó un proceso coordinado para garantizar que el suministro cumpliera con las condiciones sanitarias antes de autorizar su consumo.

El Minsa explicó que aún se mantienen trabajos de desinfección en las redes de distribución de Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré. Una vez concluyan esos trabajos, el IDAAN deberá realizar nuevas pruebas de laboratorio para determinar si el agua en esos distritos también puede certificarse como apta.

Las autoridades reiteraron que la validación se ha dado tras un proceso que tomó varios meses y que buscan garantizar que el agua que llegue a las casas sea segura para la población. También pidieron a los residentes mantenerse informados únicamente por los canales oficiales.

