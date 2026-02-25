Nacional - 25/2/26 - 12:44 PM

Vientos tumban árboles y dejan daños en Chiriquí

Vecinos contaron que los vientos tumbaron hasta palos de guanábana.

 

En las últimas horas se han reportado caída de árboles y afectaciones en estructuras en varios puntos de la provincia de Chiriquí, sobre todo en Las Lomas, Pablos Nuevo y David. debido a los fuertes vientos.  También se han reportado caída de postes y tendido eléctrico comprometido.

Vecinos contaron que los vientos tumbaron hasta palos de guanábana. Algunos árboles cayeron sobre cables y vías, dejando sectores sin luz y con riesgo para quienes transitaban por el área. Varias familias quedaron expuestas ante la fuerza del clima.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió que son vientos propios de la temporada, pero intensificados. El llamado fue claro: extremar medidas de seguridad, resguardarse en lugares seguros y no exponerse a la caída de ramas u objetos sueltos. También pidieron reportar árboles enfermos o en riesgo para evitar tragedias.

Mientras tanto, residentes afectados reclaman planes de adecuación y trabajos preventivos. Dicen que cada temporada es la misma historia y que el peligro sigue ahí, latente.

