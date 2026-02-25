Nacional - 25/2/26 - 09:13 AM

Venezuela acusa a Panamá de abrir valija diplomática en aeropuerto

Cancillería venezolana sostiene que el incidente ocurrido el 24 de febrero de 2026 sienta un “precedente peligroso”, porque afecta la seguridad jurídica

 

Por: Redacción / Crítica -

Venezuela denuncia que una valija diplomática venezolana fue abierta de forma forzada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, y asegura que ello constituye una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que protege la inviolabilidad de este tipo de envíos oficiales.

El comunicado de la Cancillería venezolana, difundido este martes, sostiene que el incidente ocurrido el 24 de febrero de 2026 sienta un “precedente peligroso”, porque afecta la seguridad jurídica de sus misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en Panamá.

En el texto oficial se recuerda que, bajo el artículo 27 del tratado internacional, la valija diplomática no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia, y se exige a las autoridades panameñas garantías plenas de no repetición y el estricto cumplimiento de las normas que rigen la actividad diplomática y consular.

En junio de 2025, ambos gobiernos anunciaron la reactivación de sus servicios consulares, tras años de tensiones bilaterales y la suspensión de relaciones diplomáticas que se remontan a desacuerdos sobre las elecciones venezolanas de 2024.

