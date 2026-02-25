MITRADEL lanza vacantes y busca gente para trabajar ya

El Ministerio de Trabajo (MITRADEL) actualizó su lista de empleos disponibles en Panamá.

La idea es conectar a quienes andan buscando trabajo con empresas que están pidiendo personal. No es promesa, son plazas publicadas en su plataforma oficial.

A través de “Empleos Panamá”, el MITRADEL mantiene abiertas varias posiciones. Entre las vacantes están asistente contable, para apoyo en registros financieros; operador de montacargas, que requiere certificación y experiencia; y asistente de tecnología, enfocado en soporte técnico y sistemas.

Son perfiles técnicos y administrativos que ya aparecen activos en el sistema.

La entidad recuerda que es clave mantener el perfil actualizado. Si los datos están incompletos, el reclutador no llama. Cada plaza tiene requisitos específicos y el contacto depende de que el candidato cumpla con lo solicitado.

Las personas interesadas deben ingresar a www.empleospanama.gob.pa para postularse directamente. El listado cambia según la demanda, así que recomiendan revisar con frecuencia. Las vacantes siguen moviéndose y las oportunidades también.