Benicio arremete contra Sabonge: hay gente con mayor capacidad

El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson arremetió contra su copartidario y ministro de Obras Públicas Rafael Sabonge, a quien calificó de "incapaz".

Robinson al ser cuestionado sobre si Sabonge debería ser destituido del cargo, indicó que “ ha sido un ministro al que el presidente le ha dado la oportunidad y por lo tanto tiene la decisión de quitar y poner". Sin embargo, agregó que "nosotros como diputado y presidente de este partido, tenemos que señalar que entre los miles de miembros hay gente con mayor capacidad que el ministro Sabonge".

En este sentido, aseguró que el ministro tiene la capacidad, pero no la entereza para ejercer el cargo.



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ



El ministro "que fue nombrado de a dedo, debe hacer el trabajo que los panameños estamos esperando que haga. No puede ser que tengamos la ciudad llena de huecos y las carreteras sin rehabilitar".

No es posible que en tres años estemos con un ministro "que no tiene la capacidad para ejercer", afirmó.



Sabonge responde

Por su parte, Sabonge se defendió de los cuestionamientos sobre su trabajo al mencionar que “todo el Gobierno ha pasado por momentos difíciles debido a la pandemia”.

“Este es un año de inflexión. Robinson es un valioso copartidario… y lo que sí puedo decir es que como Gobierno estamos enfocados en traer mejores días para nuestro país sin distinción de banderas”, sostuvo Sabonge.

Contenido Premium: 0