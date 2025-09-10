Nacional - 10/9/25 - 08:56 AM

Billeteros temen perder trabajo por modernización

Antes de hablar de máquinas y cambios, primero deben aclarar cuántos vendedores existen en el país y cómo se aplicaría la medida.

 

Por: Redacción / Crítica -

Los vendedores de chances y billetes de la Lotería Nacional de Beneficencia están que arden con el plan de modernización que impulsa la institución. Ellos aseguran que esta movida podría dejar a miles sin su fuente de ingreso, aunque la directora, Saquina Jaramillo diga lo contrario.

Alfredo Sosa y José Ruíz, voceros de los billeteros, advirtieron a TVN-2 que antes de hablar de máquinas y cambios, primero deben aclarar cuántos vendedores existen en el país y cómo se aplicaría la medida. Hasta ahora, dicen, no hay información clara.

Ruíz fue tajante: “Primero mejoren los premios y cobros de billetes ganadores, porque así la gente se anima más a jugar”. También recordaron que la Corte Suprema aún no falla sobre la suerte de Lotto y Pega 3, juegos electrónicos que según ellos han afectado la venta tradicional.

Sosa soltó otra bomba: la lotería en billetes deja 96 millones de dólares al año, pero por la clandestina se pierden cerca de 200 millones. Actualmente hay más de 14,700 vendedores, entre dueños de libretas y revendedores, quienes se reparten el 10% de las ganancias.

El miedo más grande de los billeteros es que los políticos acaparen las máquinas de la modernización, igual que hoy tienen libretas, dejando a los demás como simples empleados.

“¡La gente prefiere el billete físico!”, recalcó Ruíz, explicando que los compradores muchas veces cambian de número al ver la tablilla.

Los billeteros pidieron una asamblea general con la directora para que explique con claridad hacia dónde va este plan.

 

