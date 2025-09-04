Boca La Caja no será parte de la zonificación de San Francisco

La comunidad de Boca La Caja, en el corregimiento de San Francisco, vuelve a manifestar temor ante posibles desalojos, tras anunciarse una nueva consulta ciudadana sobre la zonificación del área, programada para el próximo lunes.

El alcalde del distrito capital, Mayer Mizrachi, aclaró que Boca La Caja no será incluida en este proceso. “La comunidad fue bastante clara en el último intento de consulta: no querían ser titulados, no querían una zonificación. Ellos fueron muy claros, y si desean un proceso aparte, se les hará cuando lo soliciten”, afirmó.

Mizrachi explicó que la zonificación tiene como objetivo establecer una planificación urbana y ordenamiento territorial, dividiendo el área en zonas con usos del suelo definidos, además de establecer qué tipo de construcciones están permitidas o prohibidas.

Por su parte, el Comité por la Zonificación reiteró, mediante un comunicado, que la Alcaldía de Panamá confirmó la exclusión de Boca La Caja a través de la nota oficial No. 981-DS-2025. “Reiteramos nuestra disposición al diálogo, siempre en busca del bienestar de nuestra comunidad”, señalaron.

El comité también hizo un llamado a los actores políticos externos a que se abstengan de utilizar el nombre de la comunidad para generar confusión. “Queremos dejar claro que no nos representan. Las necesidades de Boca La Caja no deben ser tema solo cada cinco años”, concluyeron.

