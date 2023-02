Bolota acusa a Varela de manipular la justicia

El diputado Jairo "Bolota" Salazar acusó directamente al expresidente Juan Carlos Varela y a su hermano, el exdiputado José Luis "Popi" Varela de manipuladores de la justicia panameña, en un discurso ante el pleno de la Asamblea Nacional.

"Tú y tu hermano le hicieron tanto daño a tanta gente en este país que no compartían su opinión", señaló Bolota en el pleno mientras se refrescaba con un abanico eléctrico, debido a que el sistema de aire acondicionado de la Asamblea no funciona.

Publicidad

"Tú y tu hermano Varela, que ahora resulta que nadie lo investiga a él, y en este país solo hay un expresidente malo, y todos los demás son buenos", sostuvo el diputado perredista.

"A mí me hicieron auditorías 3 años seguidos en mi junta comunal, y no salió nada, tratando de encontrarme algo. Tú hablas de corrupción, pero alguien que tiene la boca como yo, esta bocota, no puede tener cola. Esta boca que defiendo con mi boca. Donde te vea, cuádrate como decimos en Colón".

"Háblame de la taquilla, que era la organización criminal de ustedes. Y tú, Popi, la encabezabas, porque ustedes tenían un Ministerio Público vendido que le servía a tu hermano presidente. Qué no hacían ahí, vendían los casos, cobraban por sacar a la gente de los casos.

"Montaron falsos contra la familia Waked y muchas familias importantes en este país, y nadie dice nada porque en este país nada más hay un expresidente malo. Les montaron tantos casos que miles de colonenses fueron despedidos", añadió.

Contenido Premium: 0