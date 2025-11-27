Bomberos: 769 emergencia por gas se han reportado en el 2025

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) lanzó un aviso urgente a la población ante el creciente número de emergencias relacionadas con instalaciones de gas en viviendas y comercios.

Según el informe del capitán Andrés Espinoza, jefe del Departamento de Control de Radio, ya se han registrado 769 incidentes en lo que va del año, muchos derivados de instalaciones defectuosas, prácticas inseguras y trabajos realizados por personal no idóneo.

Principales causas de los incidentes

381 por reguladores defectuosos (49.5%)

por (49.5%) 142 por cilindros defectuosos (18.5%)

por (18.5%) 134 sin novedad específica (17.4%)

sin novedad específica (17.4%) 41 por estufas defectuosas (5.3%)

por estufas defectuosas (5.3%) 40 por mangueras defectuosas (5.2%)

por mangueras defectuosas (5.2%) 31 por tuberías defectuosas (4%)

Más del 70% de estos incidentes están vinculados a equipos mal instalados o sin el mantenimiento adecuado.

Última emergencia reportada

El caso más reciente ocurrió en el PH Torres Montserrat, en Pueblo Nuevo, donde una explosión por gas en el piso 21 movilizó a las unidades de DOEXBURE. Un hombre de entre 35 y 50 años sufrió quemaduras de segundo grado, pero gracias a la rápida intervención del BCBRP, se evitaron daños mayores en la estructura.

Recomendaciones clave del BCBRP

Reaccionar rápido ante olor a gas: ventilar, cerrar válvulas, evacuar y llamar al 103. Realizar pruebas de hermeticidad periódicas para detectar fugas. Contratar solo personal idóneo y autorizado. Cumplir con normas técnicas en toda instalación de gas licuado, evitando trabajos improvisados que ponen vidas en riesgo.

Compromiso institucional

El BCBRP reafirma su compromiso de continuar con campañas de sensibilización, inspecciones y orientación comunitaria para reducir los riesgos que afectan a familias y comunidades.