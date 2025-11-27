Bomberos harán inspección clave hoy en PH de Pueblo Nuevo tras explosión

El Cuerpo de Bomberos de Panamá volverá hoy al PH Monserrat para realizar una inspección técnica completa, con la que esperan determinar qué provocó el estallido en el piso 21, que dejó a un residente con quemaduras de segundo grado.

La explosión generó pánico en el edificio de más de 25 pisos, ubicado cerca del Colegio Comercial Panamá y de la 12 de Octubre, lo que obligó a evacuar a más de 100 personas y 25 mascotas, entre perros y gatos, hacia un punto seguro.

La inspección profunda de hoy, podría definir si la explosión estuvo relacionada con el sistema de gas del edificio.

Y es que los propios residentes revelaron que el suministro de gas había sido suspendido hace un mes y que justo ayer sería reactivado, lo que aumenta la sospecha de una fuga.

Una inspección contempla sería realizar una revisión total del sistema de gas, control de riesgos en el área afectada, evaluación estructural del PH y la verificación de posibles fugas o fallas en la reactivación del servicio.

Estas pruebas son necesarias antes de permitir el retorno de los residentes a sus apartamentos.

Por ahora, el edificio sigue desalojado, mientras las familias tienen la esperanza de que esta inspección aclare lo ocurrido y les dé una ruta segura de regreso.

La comunidad también pide respuestas más amplias, considerando que este caso se suma a otros dos incidentes similares recientes en la ciudad, donde hubo dos víctimas fatales, por lo que hoy no solo se investiga un estallido: se mide la efectividad de los protocolos de seguridad y mantenimiento en los PH de Panamá.