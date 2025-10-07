Bomberos inspeccionan locales por riesgo de explosión

En el marco del mes de la prevención de incendios, el Cuerpo de Bomberos de Panamá llevó a cabo un operativo de inspección y seguridad en locales comerciales del sector de Bellavista, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes por fugas o explosiones de gas.

El capitán Moisés Palacio, jefe nacional de Gases y Afines, explicó que estas revisiones incluyen la verificación de las conexiones de los tanques de gas, las campanas extractoras y la presencia de extintores funcionales. Además, recordó que cada establecimiento debe renovar su certificación cada tres años, o cuando se produzca un cambio de propietario.

Durante el operativo, se detectaron algunos locales que no contaban con extintores, a los cuales se les ordenó regularizar su situación. En caso de incumplimiento, las autoridades podrían suspender el suministro de gas hasta que se corrijan las fallas.

Palacio también hizo un llamado a los propietarios a que cierren las válvulas y llamen al cuerpo de bomberos ante cualquier olor a gas, como parte del protocolo de emergencia.

Los operativos continuarán en otras zonas de la capital para asegurar que todos los establecimientos cumplan con las medidas de seguridad requeridas y así prevenir tragedias por fugas o explosiones.