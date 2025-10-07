Nacional - 07/10/25 - 11:53 PM

Bomberos inspeccionan locales por riesgo de explosión

En el mes de la prevención de incendios, los bomberos realizaron operativos sorpresa

 

Por: Redacción / Crítica -

En el marco del mes de la prevención de incendios, el Cuerpo de Bomberos de Panamá llevó a cabo un operativo de inspección y seguridad en locales comerciales del sector de Bellavista, con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes por fugas o explosiones de gas.

El capitán Moisés Palacio, jefe nacional de Gases y Afines, explicó que estas revisiones incluyen la verificación de las conexiones de los tanques de gas, las campanas extractoras y la presencia de extintores funcionales. Además, recordó que cada establecimiento debe renovar su certificación cada tres años, o cuando se produzca un cambio de propietario.

Durante el operativo, se detectaron algunos locales que no contaban con extintores, a los cuales se les ordenó regularizar su situación. En caso de incumplimiento, las autoridades podrían suspender el suministro de gas hasta que se corrijan las fallas.

Palacio también hizo un llamado a los propietarios a que cierren las válvulas y llamen al cuerpo de bomberos ante cualquier olor a gas, como parte del protocolo de emergencia.

Los operativos continuarán en otras zonas de la capital para asegurar que todos los establecimientos cumplan con las medidas de seguridad requeridas y así prevenir tragedias por fugas o explosiones.

Te puede interesar

Bomberos inspeccionan locales por riesgo de explosión

Bomberos inspeccionan locales por riesgo de explosión

Octubre 07, 2025
SENNIAF aclara que no hay denuncias por casos en Avenida México

SENNIAF aclara que no hay denuncias por casos en Avenida México

 Octubre 07, 2025
Estudiantes regresan a las aulas del José Morgan en Colón

Estudiantes regresan a las aulas del José Morgan en Colón

 Octubre 07, 2025
Lluvias y tormentas hasta el 12 de octubre

Lluvias y tormentas hasta el 12 de octubre

 Octubre 07, 2025
Gabinete autoriza al MEF a negociar enmienda millonaria con AES

Gabinete autoriza al MEF a negociar enmienda millonaria con AES

Octubre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas