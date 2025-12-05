Aprehenden a representante en Dolega: señalan presunto peculado

Un representante del corregimiento de San Juan, Chiriquí, fue aprehendido por presunto peculado agravado.

La captura se dio en Los Algarrobos. El funcionario fue trasladado para los trámites legales, un paso que marca el inicio de un proceso que ahora queda en manos de la justicia.

Las investigaciones se activaron tras una denuncia que señalaba el posible mal uso de fondos asignados a programas sociales y obras comunitarias.



