Nacional - 05/12/25 - 12:00 PM

Aprehenden a representante en Dolega: señalan presunto peculado

El Ministerio Público no cierra el expediente todavía, seguirán las diligencias para ver hasta dónde llegó el uso del billete público.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un representante del corregimiento de San Juan, Chiriquí, fue aprehendido por presunto peculado agravado.

La captura se dio en Los Algarrobos. El funcionario fue trasladado para los trámites legales, un paso que marca el inicio de un proceso que ahora queda en manos de la justicia.

Las investigaciones se activaron tras una denuncia que señalaba el posible mal uso de fondos asignados a programas sociales y obras comunitarias.

 

Te puede interesar

Un día para el corazón: Solidaridad los une en el Hogar Remar

Un día para el corazón: Solidaridad los une en el Hogar Remar

Diciembre 05, 2025
¡Por fin! Guararé tiene Centro de Salud Carlos Ugalde

¡Por fin! Guararé tiene Centro de Salud Carlos Ugalde

 Diciembre 05, 2025
Aprehenden a representante en Dolega: señalan presunto peculado

Aprehenden a representante en Dolega: señalan presunto peculado

 Diciembre 05, 2025
Alcaldía suelta decreto para el Desfile Navidad Ciudad de las Estrellas

Alcaldía suelta decreto para el Desfile Navidad Ciudad de las Estrellas

 Diciembre 05, 2025
Docente se encadena y prende el avispero; Meduca responde

Docente se encadena y prende el avispero; Meduca responde

 Diciembre 05, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza

Detienen a hombre que denunció secuestro de su hija en operación Nodriza
Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual

Sobrevivió a una serpiente venenosa, pero su vida nunca fue igual
Narco caso golpea al Partido Popular

Narco caso golpea al Partido Popular
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente

Bebedor agrede a subteniente en Las Mañanitas y le tumba un diente