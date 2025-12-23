Bomberos piden jugar vivo en casa para evitar tragedias en Navidad

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) lanzó una alerta preventiva a la ciudadanía para reforzar la seguridad en los hogares durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad.

La advertencia busca evitar incendios y accidentes domésticos que suelen aumentar en estas fechas, cuando el uso de cocinas, luces navideñas, gas y electricidad se intensifica.

El subteniente Aldo Alberola, subdirector de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, recordó que la prevención es clave para proteger la vida y la tranquilidad de las familias panameñas.

Uno de los principales llamados es no dejar la cocina sola. Estufas, hornos y ollas encendidas sin supervisión pueden convertirse en una emergencia en cuestión de minutos.

También se recomienda revisar las conexiones de gas y asegurarse de que las válvulas estén bien cerradas, sobre todo antes de salir de casa.

Si va a viajar al interior del país, el BCBRP aconseja desconectar los aparatos eléctricos que no sean necesarios, evitar la sobrecarga de tomacorrientes y asegurar puertas y ventanas.

En el caso de las mascotas, el llamado es a no dejarlas completamente solas. Apóyese en un vecino de confianza o en servicios de cuidado animal.

Antes de salir a carretera, los bomberos insisten en revisar el vehículo. Motor, llantas, frenos y luces deben estar en buen estado para reducir riesgos durante el viaje.

Sobre la decoración navideña, la recomendación es clara: no dejar las luces del árbol encendidas por largos periodos. Si se usan en Nochebuena, deben apagarse al terminar la celebración o al salir del hogar.

El BCBRP reiteró que la prevención es responsabilidad de todos y sigue siendo la mejor forma de evitar tragedias.

Ante cualquier emergencia, la institución recuerda marcar de inmediato el 103.