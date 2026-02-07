Minseg paga más de $9.5 millones primas de antigüedad a exfuncionarios

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) desembolsó $9.5 millones en concepto de pago de primas de antigüedad a exfuncionarios de los distintos estamentos de seguridad del país.

De acuerdo con la entidad, estos pagos corresponden a derechos adquiridos por servidores públicos de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y la sede administrativa del ministerio, como parte de una gestión orientada a ordenar, sanear y transparentar los compromisos institucionales del sector seguridad.

Además, en un ejemplo de responsabilidad financiera, el Minseg incorporó $4.1 millones adicionales en el presupuesto de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los desembolsos y honrar los compromisos asumidos por la actual administración desde mediados de 2025.

LEE TAMBIÉN: Ciudad de la Salud realiza exitosa operación para remover coágulos pulmonares



De acuerdo con el último informe oficial, se han entregado $9,502,502.34 a los beneficiarios y se mantienen 257 cheques disponibles para retiro, por un monto de $707,752.01 dólares. Estos recursos forman parte de una gestión presupuestaria total de $12,411,226.50 dólares correspondiente al año 2025.

Asimismo, se encuentran en la Contraloría General de la República planillas por un valor de $1,599,541.30, que luego de ser revisadas pasarán al proceso de gestión de pagos.