Ciudad de la Salud realiza exitosa operación para remover coágulos pulmonares

El caso más reciente correspondió a un paciente trasplantado renal e inmunosuprimido, quien desarrolló una trombosis venosa profunda.

Por: Redacción/Crítica -

El Centro Nacional Cardiovascular y Torácico de la Ciudad de la Salud realizó con éxito una trombectomía pulmonar mecánica, un procedimiento de última generación utilizado para tratar el tromboembolismo pulmonar agudo (TEP), una condición potencialmente mortal.

Según la Caja de Seguro Social, la intervención permite extraer de forma directa los coágulos que obstruyen la circulación sanguínea en los pulmones, lo que mejora de manera inmediata la oxigenación del paciente y reduce el riesgo de complicaciones graves o secuelas permanentes.

El caso más reciente correspondió a un paciente trasplantado renal e inmunosuprimido, quien desarrolló una trombosis venosa profunda luego de un cuadro viral, lo que derivó en un episodio agudo de TEP. Gracias a la atención oportuna y especializada, el procedimiento se completó en aproximadamente una hora, con una evolución clínica favorable y una mejora significativa en el pronóstico y calidad de vida del paciente.

La entidad estaca que el resultado representa el décimo procedimiento de este tipo realizado en la Ciudad de la Salud, consolidando un hito en el manejo de esta patología crítica. La intervención estuvo a cargo del doctor Humberto Juárez, cirujano cardiovascular y torácico, y se llevó a cabo en un quirófano híbrido, una plataforma tecnológica de última generación que permite realizar procedimientos endovasculares complejos, disponible únicamente en la Ciudad de la Salud.

El tromboembolismo pulmonar agudo constituye una emergencia médica de alto riesgo, capaz de provocar falla cardíaca derecha, paro respiratorio o dependencia prolongada de oxígeno. Frente a este desafío, la Ciudad de la Salud integra cirugía abierta, técnicas endovasculares y procedimientos híbridos, posicionándose como un referente nacional y regional en el tratamiento integral del TEP, en beneficio de pacientes provenientes de todo el país.

