Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

En medio de una fuerte caída en las ventas y el incremento de impuestos al sector, Cervecería Nacional anunció un redimensionamiento de su operación en Panamá, lo que incluye la desvinculación de parte de su personal.

La empresa explicó que la medida es una decisión estratégica para optimizar procesos y garantizar la sostenibilidad de la compañía a largo plazo.

Aseguraron que las salidas se realizaron conforme a las leyes panameñas, respetando todos los derechos de los excolaboradores.

Cervecería Nacional recalcó que este ajuste no afectará la producción ni los precios de sus productos más populares.

Además, reafirmó su compromiso con el país, señalando que mantiene más de mil empleos activos y continúa apoyando programas de responsabilidad social.