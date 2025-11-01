Nacional - 01/11/25 - 11:49 AM

Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

La empresa explicó que la medida es una decisión estratégica para optimizar procesos y garantizar la sostenibilidad de la compañía

 

Por: Redacción / Crítica -

En medio de una fuerte caída en las ventas y el incremento de impuestos al sector, Cervecería Nacional anunció un redimensionamiento de su operación en Panamá, lo que incluye la desvinculación de parte de su personal.

La empresa explicó que la medida es una decisión estratégica para optimizar procesos y garantizar la sostenibilidad de la compañía a largo plazo. 

Aseguraron que las salidas se realizaron conforme a las leyes panameñas, respetando todos los derechos de los excolaboradores.

Cervecería Nacional recalcó que este ajuste no afectará la producción ni los precios de sus productos más populares. 

Además, reafirmó su compromiso con el país, señalando que mantiene más de mil empleos activos y continúa apoyando programas de responsabilidad social.

 

Te puede interesar

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

Con diversos actos, los colonenses dan la bienvenida a las Fiestas Patrias

 Noviembre 01, 2025
Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

Por duelo familiar, alcalde de Colón se ausenta de los actos patrios

 Noviembre 01, 2025
Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

Botadera en la Cervería Nacional por caída en ventas y aumento de impuestos

Noviembre 01, 2025
Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

Colonenses quieren plazas de empleo en los trabajos del Corredor del Caribe

 Noviembre 01, 2025
Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

Noviembre 01, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas